Yeni yılda inşaat demirine sıkı takip

İnşaat demiri ticaretinde yeni dönem başlıyor. Yapı güvenliğine büyük katkı sağlayacak, vergi kaybının önüne geçecek İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS), yeni yılda devreye alınıyor. Yeni yılla birlikte inşaat demirlerinde özel güvenlikli etiket olacak ve İDİS'e kaydı yapılarak ticareti yapılacak. İnşaat demirinin, üretimden başlayarak, inşaat sahasında kullanıldığı son ana kadar takibini sağlayan İDİS ile milyarlarca liralık vergi kaybının, sahte faturanın ve sektördeki haksız rekabetin önüne geçilmesi hedefleniyor. İnşaat sektöründe 2024 yılında yeni bir dönem başlıyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yapı güvenliğinin önemi daha da arttı. Gelişen teknolojinin de katkısıyla inşaatlarda kullanılan demirlerin üretimden kullanım aşamasına kadar takip edilmesi mümkün hale geldi.