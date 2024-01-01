Elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artıs yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul TEİAŞ Trakya Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Bayraktar, yeni yıla girerken vatandaşların enerji maliyetlerinden etkilenmemesi için desteklerin sürdüğünü, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında artış olmadığını belirtti. Bayraktar, "Yeni yıla girerken vatandaşlarımızın elektrik maliyetlerinden doğalgaz maliyetlerinden etkilenmemesi adına desteklerimiz devam ediyor. Herhangi bir fiyat artışı söz konusu olmadı hepinizin malumu. İmkan çerçevesinde önümüzdeki yıl da elimizden gelen bütün gayreti gösterip vatandaşlarımızı artan enerji fiyatlarından koruyacağız" dedi.