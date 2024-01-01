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Enflasyonda düşüş bu yıl başlıyor

HABER MERKEZİ
Enflasyonda düşüş bu yıl başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır" dedi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Programımızın olumlu sonuçlarını yeni yılda da almaya devam edeceğiz. 2024 yılı; yıllık enflasyonda düşüşün başladığı, rezerv yeterliliğinin daha da arttığı, kur korumalı sistemin sonlandığı, cari açıkta kalıcı iyileşmenin başladığı, bütçe disiplininin tesis edildiği, sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerinin güçlendiği bir yıl olacaktır. Daha müreffeh bir Türkiye için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Geleceğe güvenle baktığımız bir yıl olması dileğiyle, yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim" ifadelerini kullandı.
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