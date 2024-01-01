Midilli Adası’na tatilci akını

Yılbaşı tatilinin hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle Türk tatilciler Yunanistan'ın Ege adalarına adeta akın etti. Yılbaşı tatili için ellerinde bavul ile geceden sıraya giren tatilciler, Türkiye'nin en batısında bulunan Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Deniz Hudut Kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yunanistan'ın Midilli Adası ve oradan da diğer Ege Adaları'na gitmek isteyen Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Manisa ve Aydın gibi kentlerden gelenler, farklı bir ülke ve kültürde yeni yıla girmek adına Midilli'ye gittiklerini söyledi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte feribota binmek için gelen tatilciler, üç ayrı turizm şirketinin feribotlarını doldurdu. Yaklaşık 2 bin tatilci, Midilli'ye gitti. Kış ortası olmasına rağmen yılbaşı sebebiyle Midilli'ye olan ilgi Ayvalık'taki turizm acentelerinin yüzünü güldürürken, esnafı da mutlu etti. Midilli ile Ayvalık arasında rehberlik yapan Necmi Hacıoğlu, Midilli'de Noel Bayramı kutlanıldığını ve Türk tatilcilerin de yeni yıla farklı bir ülkede geçirebilmek için Ege adalarını tercih ettiğini kaydetti.