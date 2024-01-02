14 yıllık gaz ihtiyacı “kaya”dan karşılanacak

Hükümet, Türkiye'nin yıllık yaklaşık 100 milyar dolar olan enerji ithalat miktarını düşürmek için yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını tek tek devreye almaya başladı. Yapılan çalışmalarla Karadeniz'de 710 milyar metreküp doğalgaz, Gabar'da da milyonlarca varil petrol keşfi gerçekleştirilirken, şimdi de yer altındaki 350 milyar dolarlık 679 milyar metreküp kaya gazını yüzeye çıkarmak için çalışmalar hızlandırıldı.

249 TRİLYON METREKÜP

Kaya gazının yüzeye çıkarılması ile Türkiye'nin 14 yıllık gaz ihtiyacı bu gazdan karşılanabilecek. Kaya gazı, diğer adıyla şeyl gazını yüzeye çıkarmak için çalışmalara 2010 yılında başlayan Türkiye, yıllar içerisinde bu alanda da büyük yatırımlar yaptı. ABD günlük ihtiyacının yaklaşık yüzde 30'unu bu gazdan karşılarken, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaklaşık 249 trilyon metreküp kaya gazı bulunuyor. Bunun 33 trilyon metreküpü ABD, 31.5 trilyon metreküpü Çin'de yer alıyor.