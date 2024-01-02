Buldan’da sanayi sitesinde Cumartesi çalısma kararı

Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve sanayi esnaflarının katıldığı toplantıda, 6 Ocak 2024 tarihinden itibaren Cumartesi günleri saat 15.00'den sonra işyerlerinin kapatılması kararı alındı. Buldan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Kulalı, esnaftan gelen Cumartesi günleri saat 15.00'den itibariyle hafta sonu tatili yapmak istedikleri önerisini, esnafların oy birliği ile kabul ettiklerini belirterek; "Esnafımız bu konuyu kendi aralarında tartıştıktan sonra oy birliği ile kabul ettiler. 6 Ocak Cumartesi gününden başlayarak sanayi esnafımız artık her Cumartesi saat 15.00'den itibaren çalışmayacak. Tekstil ve dokuma yapan esnafımız dışında oto tamir esnafı, tornacı ve ayrıca sanayi sitemize hizmet veren diğer sektör esnafı alınan karara uyacaklar" dedi.