Euro 25 yaşında

Avrupa Birliği, ülkelerinde kullanılan euro para birimi 25'inci yılına girdi. AB üyesi 27 ülkenin 20'sinin resmi para birimi olarak kullanılan avro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmişti. Bu tarihte avro, dünya finans piyasalarına tanıtılarak giriş yapmıştı. 3 yıllık bir geçiş sürecinin ardından günlük yaşamda tedavüle sokulan avro, 1 Ocak 2002 tarihinde banknot ve bozuk para olarak piyasaya sürülmüş ve günlük işlemlerde kullanılmaya başlanmıştı. Avroya en son katılım 1 Ocak 2023'te Hırvatistan'la gerçekleşirken, Avro para birimine geçiş süreci için başvuruda bulunan Bulgaristan'ın da 2025 başında Avro Bölgesi'ne girme hedefi bulunuyor. Halihazırda avroyu, Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya, Yunanistan ve Hırvatistan olmak üzere 20 AB üyesi ülke kullanıyor.