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Haberler Ekonomi Mağaza indirimi izdihama yol açtı

Mağaza indirimi izdihama yol açtı

HABER MERKEZİ
Mağaza indirimi izdihama yol açtı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ev eşyası satan mağaza, özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah erken saatlerde içeri girmek isteyen kalabalık görevliler tarafından zor kontrol edildi. Durak Mahallesi Emirler caddesi üzerindeki işyerinde indirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşanınca, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları onarlı gruplar halinde aldı. İçeri alımlarda adeta izdihamlar yaşandı. Mağaza yetkilileri, "Sabah saatleri olmasına rağmen bu yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir ilgi ve talep vardı, biz yetişemedik. Büyük bir izdiham yaşandı" dedi.
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