Türkiye şeker ihraç edecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikasını ziyaret ederek fabrikada tesis edilen kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi ve çeşitli incelemelerde bulundu. Fabrika üretim alanını gezen Bakan Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, 129 milyon tonluk bitkisel üretimi 2023'te 137 milyon tona çıkartarak tüm zamanların rekorunu kırdıklarını söyledi. Yaklaşık 100 bin üreticiyle 24 milyon 500 bin tonluk pancar ekimi ve hasadı gerçekleştirdiklerini anlatan İbrahim Yumaklı, "Bu da yaklaşık 3 milyon 200 bin tonun üzerinde bir şeker üretimi demek. Ülkemizde ortalama 2 milyon 600 bin tonluk bir şeker üretimi ve kullanımı söz konusu. 2023'te bunun üzerine çıktık. Bu anlamda da rekor kırıldı. Şeker ihracatı için de bütün planlamalar yapıldı. Ticaret Bakanlığımız yakında bunun şartlarını açıklayacak ve biz şeker ihracatına da başlamış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.