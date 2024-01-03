Antalya turizmde yine rekor kırdı

Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden Antalya 2023 yılında turizmde tüm zamanların rekorunu kırdı. Antalya'ya 2023 yılında 15 milyondan fazla yolcu dış hatlardan giriş yaptı. Antalya 2023 yılında, 3 milyon 461 bin 762 kişi ve yüzde 14,10'luk artış oranı ile en çok Rusya'dan ziyaretçi ağırladı. Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verileri paylaştı. Kente 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gelen turist sayısı 15 milyon 689 bin 258 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gelen turist sayısı 13 milyon 508 bin 632, rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılında ise 15 milyon 280 bin 763 olmuştu. 31 Aralık itibarıyla da 2023 yılı turizmde yeni rekor yılı oldu. Sadece aralık ayı dikkate alındığında da 2023 yılı yine tüm zamanların en iyi aralık ayı olarak kayıtlara geçti. 2019 yılının aralık ayında giriş sayısı 243 bin 56, 2022 yılının aralık ayında giriş sayısı 295 bin 783 olurken Aralık 2023 giriş sayısı ise 317 bin 474 olarak rekor kırdı.