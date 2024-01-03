  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Beşiktaş, piyasa değeriyle tüm zamanların en iyisi

Beşiktaş, piyasa değeriyle tüm zamanların en iyisi

HABER MERKEZİ
Beşiktaş, piyasa değeriyle tüm zamanların en iyisi
Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine sahip kulüp olan Beşiktaş, 2023 yılını 10 milyar 286 milyon 400 bin liralık değerle tamamladı. Beşiktaş'ı, 9 milyar 51 milyon 721 bin lira piyasa değeriyle Fenerbahçe, 6 milyar 804 milyon lira piyasa değeriyle Galatasaray, 2 milyar 540 milyon lira piyasa değeriyle Trabzonspor izledi. Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri 2023 yılında yüzde 621,6 değer kazanarak tüm zamanların en iyi yıllık performansını sergiledi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA