Devlet çalışmayan sigortalının da yanında

Sosyal Güvenlik Kurumu, iş kazası, meslek hastalığı, analık, emzirme ödeneği kapsamında çalışmayan sigortalılara bir yılda 16 milyar 154 milyon liralık ödeme yaptı. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı sigorta kollarında çalışılan sürede yaşanan kazalar, sakatlıklar erken emeklilik kapısı açıyor.

85 MİLYONA GÜVENCE

Çalışan, iş kazası sonucu hem sürekli iş göremezlik geliri hem de malullük aylığı alabiliyor. Talebe göre bu aylık ve gelirden yüksek olanının tamamı, düşük olanın da yarısı bağlanıyor. Çalışan emekliler de iş kazası geçirdiğinde iş göremezlik geliri alabiliyor. SGK, geçen yıl iş kazası, meslek hastalığı kapsamında 1 milyar 632 milyon lira, hastalık sigortası kapsamında 9 milyar 936 milyon lira, analık sigortası kapsamında 4 milyar 373 milyon lira, emzirme ödeneği olarak da 213 milyon lira ödeme gerçekleştirildi.

MAAŞIN YÜZDE 40'I BAĞLANIR

Kısa vadeli sigorta primleri çalışanları iş kazası, meslek hastalıklarına karşı sigortalayarak koruma altına alıyor. Emekli bir çalışan iş yerinde kaza geçirdiğinde ya da meslek hastalığı geçirdiğinde yüzde 10 ve üzeri iş göremezlik oranına göre gelir bağlanıyor.Örneğin, SGK'ya bildirilen brüt kazancı 22 bin lira olan bir kişi yüzde 40 oranında iş göremezlik raporu alırsa 8800 lira iş göremezlik aylığı bağlanır. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç kalırsa gelir bağlama oranı yüzde 100 uygulanıyor. İlerleyen yıllarda iş göremezlik oranındaki değişime bağlı olarak ödenen gelir artacağı gibi azalabiliyor.