Ekmek 10 lira oluyor

İzmir Ticaret Odası Ekmek ve Unlu Mamuller Grubu Meclis Üyesi Hüseyin Sağır yeni yıl itibariyle gelen zamlar dolayısıyla ekmeğin 10 TL olacağını ifade etti. Sağır artan girdi maliyetleri dolayısıyla ekmekte yapılacak zam için komitede çalışmaların başladığını söyledi. Ekmeğe yapılacak zam için asgari ücretin açıklanmasını beklediklerini kaydeden Sağır, "Görüşmelerimiz başladı. Komitemize sunduğumuz fiyat daha sonra Ticaret Bakanlığı'na gidecek. Ekmeğin fiyatı 10 TL'nin üzerine çıkmaz" diye konuştu.