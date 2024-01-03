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İşletmelere uygulanan temerrüt faizi artırıldı

HABER MERKEZİ
İşletmelere uygulanan temerrüt faizi artırıldı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 48'e çıkardı. TCMB tarafından hazırlanan "Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, ticari işletmeler arasındaki mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı (sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde) yıllık yüzde 48 olarak belirlendi.
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