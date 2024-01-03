  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi İzmir’de çaya zam

İzmir’de çaya zam

HABER MERKEZİ
İzmir’de çaya zam
İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, yeni yıl itibariyle artan maliyetler dolayısıyla çayın 15 TL'ye çıktığını duyurdu. Yeni yılın ilk günde temel gıda maddelerinden bir çok kaleme kadar zam haberleri gelmeye başladı. Tüketicilerin en çok tükettiği ürünlerin başında çay geliyor. Yeni yıl itibarıyla çaya yeni bir zam daha geldi. ÇAYKUR'un en çok tüketilen çayının fiyatı 147-155 lira bandına çıktı. Haziran ayından bu yana çaya yapılan zam da yüzde 110'u geçti. Maliyet artışları dolayısıyla, çaya zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Kırdı, "Çay, ocaklarında çay 10 TL oldu. Kahvehanelerde 12 TL, daha büyük kafelerde ise 15 TL oldu" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA