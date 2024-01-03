İzmir’de çaya zam

İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, yeni yıl itibariyle artan maliyetler dolayısıyla çayın 15 TL'ye çıktığını duyurdu. Yeni yılın ilk günde temel gıda maddelerinden bir çok kaleme kadar zam haberleri gelmeye başladı. Tüketicilerin en çok tükettiği ürünlerin başında çay geliyor. Yeni yıl itibarıyla çaya yeni bir zam daha geldi. ÇAYKUR'un en çok tüketilen çayının fiyatı 147-155 lira bandına çıktı. Haziran ayından bu yana çaya yapılan zam da yüzde 110'u geçti. Maliyet artışları dolayısıyla, çaya zam yapmak zorunda kaldıklarını ifade eden Kırdı, "Çay, ocaklarında çay 10 TL oldu. Kahvehanelerde 12 TL, daha büyük kafelerde ise 15 TL oldu" dedi.