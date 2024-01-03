Ticarette ürün güvenliği ve denetimleri artacak

Ticaret Bakanlığı, ürün güvenliği ve denetimlerine yönelik yeni yılda alınacak tedbirleri açıkladı. Buna göre, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı ve kırtasiye ürün gruplarında yeni ürünler ithalatta denetim kapsamına alındı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri" yayımlandı. Tebliğlerin içeriğinde oyuncaklar, makineler, gıda, ilaç, atıklar, kimyasallar, tekstil, kırtasiye ürünleri, ayakkabılar, tıbbi cihazlar, yapı malzemeleri gibi pek çok ürün grubunun teknik düzenlemesine uygun ve güvenli bir şekilde piyasaya girmesi için ithalat aşamasında yürütülen denetimleri düzenleniyor.