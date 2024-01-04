Esnaf yerel yönetimlerde temsilci kontenjanı istiyor

Yerel seçimlerde esnaf yöneticilerinin aday olamadığını hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, 'Bu durum aslında toplumsal yaşamda boşluk yaratıyor. Sayısal anlamda halkın çoğunluğunu oluşturan, toplumun baş aktörlerinden olan esnaf sanatkarlarımızın yerel yönetimlerde layıkıyla temsil edilememesi büyük bir eksiklik. Esnaf sanatkarları sıkıntı içinde olan bir toplumun huzurlu ve mutlu olması düşünülemez' dedi.

TEZAT OLUŞTURUYOR

Önceden oda başkan ve yöneticilerinin görevlerinden ayrılmadan yerel yönetimlere aday olabildiklerini hatırlatan Ata, 'Bu şekilde esnafa yerelde önemli hizmetler veriliyor, kesimin önünü açacak çalışmalar planlanabiliyordu. Fakat mevcut kanunlara göre esnaf idarecileri artık odalardaki görevlerinden ayrılmadan aday olamıyorlar. Bu durumu demokratik bulmuyoruz. Yerel yönetimler halkın temsilcilerinden seçilir ama bu şekilde yerel yönetimler halkın çoğunluğunu oluşturan esnaf sanatkarlardan mahrum bırakılıyor. Teşkilat yöneticilerimiz aday olamıyorlarsa hiç olmazsa camiamıza yakın isimleri partilerin adayları arasında görmek istiyoruz' diye konuştu. Seçimler öncesi siyasi partilere çağrıda bulunan Başkan Ata, 'Esnaf sanatkarlar faaliyetlerini sürdürürken yerel yönetimlerle iç içe çalışıyor. Dolayısıyla bu meseleye partiler üstü bir bakış açısıyla bakmak lazım. Öncelikle fedakarlıkta bulunarak görevlerinden ayrılan ve aday olan oda başkan ve yöneticilerimizin değerlendirilmelerini bekliyoruz. Bunun yanı sıra, ekonomik, sosyal ve kültürel yaşama önemli katkılar koyan üyelerimizin yaşadığı sıkıntıları iyi bilen, bize yakın olan başkan ve meclis üyesi adaylarını her partinin listesinde görmek istiyoruz. Adaylar henüz belirlenmeden İzmir Esnaf Teşkilatı'na bu yönde kontenjan tanınmalıdır. Bu noktada partilerin genel merkez ve il yöneticileriyle istişarelere hazırız' dedi.