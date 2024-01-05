Enflasyon yılın ikinci yarısında düşecek

MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 yılına ilişkin beklentilere dikkat çekerek, "Büyüme zayıf seyredecek. Enflasyonda düşüş devam edecek. Sıkı finansal koşullardan, sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru 2024'te evrileceğiz" diye konuştu. Şimşek, Türkiye'nin Orta Vadeli Program'daki yüzde 4.4 hedefinin gerçekleştirilmesi durumunda küresel ortalamanın bir buçuk katından daha hızlı büyüyor olacağını söyledi.

MALİ DİSİPLİN VURGUSU

Şimşek, OVP'ye sahip çıkarak zorlu küresel koşulları Türkiye için fırsata dönüştürmenin peşinde olduklarını bildirdi. Fiyat istikrarını destekleyerek mali disiplini sürdürdüklerini belirten Şimşek, sürdürülebilir cari açık ve rezervin, programın hedefleri arasında yer aldığını aktardı. Şu anda hem çekirdek hem de manşet enflasyondaki aylık artışların program hedefleriyle uyumlu gittiğine işaret eden Şimşek, "Ocak ayı bir istisna, her sene öyledir. Ama trendin esas itibarıyla bozulmasını beklemiyoruz" dedi. Şimşek, "Enflasyon yüksek olduğu için Merkez Bankasının uhdesinde olan parasal sıkılaşma bir süre sıkı kalacak. Daha sonra enflasyon düşüşündeki başarıyla birlikte Türkiye, küresel normlara uygun gerekli adımları atacak. Rezerv birikimi de Türkiye'nin kur oynaklığında azaltmayı, risk priminde düşüşü, finansal şoklara karşı korunaklı olmamızı ve yatırımcı güveninde artışı sağlayacak. Rezerv birikiminde, cari açığı azaltmada ve enflasyonu kontrol altına almada mesafe kat ettik. İlk günden beri '2024'ün ikinci yarısı' dedik. Siz bugün tedbir alıyorsunuz, onun yansıması zaman alıyor. Çünkü bütün dünyada para politikası gecikmeli bir aktarım mekanizması üzerine çalışır. Bu enflasyon düşecek ama yılın ikinci yarısında yıllık bazda düşecek. Aylık bazda düşüşler zaten başladı" dedi.

KREDİ NOTUMUZ ARTACAK

Bakan Mehmet Şimşek, Türkiye'nin kredi notunda artış beklediklerini ifade ederek, "Görünümde artışlar başladı. Uzun vadeli finansmana erişim başladı. Sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini atmaya başladık" açıklamasını yaptı. Yapısal dönüşüme kaynak ayrılması gerektiğini belirten Şimşek, MÜSİ- AD üyelerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'ndan bütün sanayi üslerinin limanlara demiryoluyla bağlanması talebinde bulunmalarını önerdi.