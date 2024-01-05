İhracatta şampiyon şehirler belli oldu

Ticaret Bakanlığı, firmaların üretim yerleri dikkate alınarak hesaplanan ve il, ürün, ülke gibi alt kırılımlarda detaylı analize imkan veren faaliyet illerine göre ihracat istatistiklerini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, faaliyet illerine göre ihracatta, 2023'te İstanbul yüzde 7,5 artış ve 59 milyar 381 milyon dolarla birinci, Kocaeli yüzde 0,3 artış ve 30 milyar 717 milyon dolarla ikinci, İzmir ise yüzde 4,9 azalış ve 23 milyar 793 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı. İstanbul en fazla ihracatı 10 milyar 934 milyon dolarla kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslında yaptı. Bu faslı 6 milyar 578 milyon dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı ve 5 milyar 208 milyon dolarla kazanlar, makinalar faslı takip etti. Kocaeli en fazla ihracatı 10 milyar 328 milyon dolarla motorlu kara taşıtları faslında yaptı. Bu faslı 3 milyar 901 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslı ve 2 milyar 104 milyon dolarla elektrikli makina ve cihazlar faslı izledi. İzmir en fazla ihracatı 5 milyar 819 milyon dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar faslında yaptı.