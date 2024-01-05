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Haberler Ekonomi Manisa, ihracatta 66 ili geride bıraktı

Manisa, ihracatta 66 ili geride bıraktı

NERMİN UÇTU
Manisa, ihracatta 66 ili geride bıraktı
Türkiye'nin sanayi ve tarım şehri Manisa, 2023 yılında 5 milyar 560 milyon dolarlık ihracatla ülke ekonomisine katkı sağladı. Manisa, ihracatta Türkiye genelinde 8'inci sırada yer aldı. Ülke ihracatına Manisa'dan da büyük bir katkı sağlandı. Tarım ürünleri ve sanayisiyle ihracatın gözde kenti olan Manisa'dan 2023 yılında toplam 5 milyar 560 milyon dolarlık ihracat yapıldı. 2022 yılında Manisa'dan 5 milyar 203 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı. Manisa'da 2023 yılında ekim ayında 513 milyon dolarla en yüksek ihracat rakamına ulaşıldı. En az ihracat ise 359 milyon dolarla ocak ayında yapıldı. Geçen yıla göre 2023'te ihracatta yüzde 5 artış sağlandı. Sadece elektrik elektronik sektöründeki ihracatla Manisa ülke genelindeki 66 ilin ihracatını geride bıraktı.
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