Otomotiv sektöründen tüm zamanların ihracat rekoru

ürk otomotiv endüstrisi, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 35 milyar dolar dış satım rakamına ulaşarak tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Geçen yılı ülke ihracatının da lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise yüzde 15,8 oldu. Sektör, aralık ayında ise 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 3 milyar 176 milyon dolar ihracatla yine ilk sırada yer aldı. Otomotiv sektörünün dış satımında geçen yıl en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisinin ihracatı bir önceki seneye göre yüzde 9 artarak 14 milyar 154 milyon dolar, tüm otomotiv ihracatından aldığı pay ise yüzde 40,4 oldu. Aynı dönemde binek otomobiller ihracatı yüzde 19, otobüs- minibüs- midibüs ihracatı yüzde 57, çekiciler ihracatı yüzde 22 arttı, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı ise yüzde 3 geriledi. Türk sektörünün en büyük pazarı Almanya'ya 2023 yılında yüzde 11 artışla 4 milyar 854 milyon dolarlık ürün gönderildi.