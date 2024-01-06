Doğal gaza erişebilen nüfus 71,3 milyona ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2023 yılında yapılan doğal gaz arzı çalışmalarına ilişkin verileri açıkladı. 2023 yılı sonu itibarıyla doğal gaz erişimi olan yerleşim yeri sayısını 836'ya çıkarttıklarını kaydeden Bakan Bayraktar, "Bir yandan Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunarken diğer yandan son bir yılda 93 yeni yerleşim yerini daha doğal gaz konforuyla tanıştırdık. Doğal gaza erişebilen nüfus da 2022'ye oranla 1,1 milyon artarak 71,3 milyona ulaştı" dedi. Bakan Bayraktar, "2002 yılında sadece 5 şehirde doğal gaz kullanılıyordu. Doğal gaz ulaşan yerleşim sayısı 57 idi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda 2018 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizi doğal gaz ile buluşturduk" diye konuştu.