Yaşlılık Sigortası ile yaşam kalitesi artacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili yaptığı açıklamada, işveren desteğini 500 liradan 700 liraya yükselttiklerini anımsatarak, her zaman işçi ve işveren kesiminin yanında olduklarını söyledi. Işıkhan, Yaşlılık Sigortası'nı orta vadeli bir dönemde hayata geçirmek zorunda olduklarını belirtip, "Yaşlılarımızı korumak durumundayız. Amacımız, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini bir üst noktaya taşımak, risklere karşı koruyucu, önleyici hizmetleri geliştirmek" diye konuştu.