3 milyon turist Muğla’ya geldi

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip, doğal güzellikleri ve antik kentleriyle ünlü turizm şehri Muğla, 340 bin yatak kapasiteli tesisleriyle yerli ve yabancı misafirlere hizmet veriyor. Muğla, 2023 yılında 3 milyon 395 bin 947 yabancı turisti ağırladı.

"KENTİN POTANSİYELİ ÇOK BÜYÜK"

Turizm belgeli 26 marinada 7 bin 43 yat bağlama kapasitesi bulunan kentte, turizm belgeli 1512 ticari yat ve 637 günü birlik gezi teknesi ile 47 bin 143 yolcu kapasitesi bulunuyor. Tatilcilere Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ortaca, Milas ve Ula gibi ilçeleriyle çeşitli turizm olanakları sunan kent, geçtiğimiz yılda deniz, kum ve güneşin keyfini çıkarmak isteyenlerin vazgeçilmez adreslerinden oldu. Vali İdris Akbıyık, Muğla'nın doğal güzelliklerin ve kültürel zenginliklerin oluşturduğu turizm potansiyeli ile her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.