Otomotiv sektöründe ihracatı 6 il sırtladı

Türk otomotiv sektörünün 35 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kırdığı 2023 yılında ihracatın yüzde 90'ı milyar doların üzerinde dış satıma imza atan Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara ve İzmir'den gerçekleştirildi. LİDER SEKTÖR ludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yapılan derlemeye göre, 2022'yi 30 milyar 995 milyon 808 bin dolar ihracatla kapatan otomotiv endüstrisi, geçen sene yüzde 13 artışla 35 milyar 4 milyon 230 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek dış satımına ulaştı. Geçen yılı ülke ihracatının lideri olarak tamamlayan otomotiv sektörünün Türkiye ihracatındaki payı yüzde 15,8 oldu. Türk otomotiv sektöründe milyar dolarlık ihracat yapan il sayısı da 5'ten 6'ya yükseldi. 2023'teki 35 milyar dolarlık ihracatın yüzde 90'ı, milyar doları geçen Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya, Ankara ve İzmir'den yapıldı. 2022'de 921 milyon 543 milyon dolar otomotiv ihracatı gerçekleştiren İzmir, 2023'te bu performansını yüzde 9,3 yükselişle 1 milyar 7 milyon 689 bin dolara taşıdı.