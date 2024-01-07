Ticaret Bakanlığı’ndan e-ticaret sitelerine ceza

Ticaret Bakanlığı'nın tüketici çıkarlarını gözetleyen uygulamaları aralıksız sürüyor. 2023 yılında e-ticaret firmaları ile yapılan mesafeli sözleşme yöntemiyle faaliyet yürüten 58 firmaya, mevzuata aykırı iş ve eylemleri nedeniyle toplam 86 milyon 274 bin 994 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. 5 firmanın da internet adreslerine erişim engellendi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, e-ticaret firmaları ile vatandaşlar arasında gerçekleşen mesafeli sözleşmelerin tüketici çıkarlarını zedeleyecek problemleri de beraberinde getirdiği belirtildi.

HUKUKA AYKIRI UYGULAMA

Bazı firmaların kötü niyetli ve hukuka aykırı uygulamalarının radarlarına girdiğini ve incelendiğini belirten Ticaret Bakanlığı, açıklamasında şunları da kaydetti: "Firmalar tarafından stokta ürün bulunmaması sebep gösterilerek yapılan haksız sipariş iptalleri, satışa sunulan mal veya hizmetlerin firmalar tarafından taahhüt edilen yahut yasal olarak belirlenmiş ifa sürelerinin aşılması, tüketicilerin cayma hakkı kullanımına halel getirilmesi ve cayma hakkı kullanıldığı takdirde, bedel iadelerinin tüketicilere mevzuata uygun surette yapılmaması gibi hususlar yaşandığı görülmüştür."

DENETİMLER SÜRÜYOR

"5 firma hakkında elektronik ticaret faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kullandıkları internet adreslerine ilişkin erişimin engellenmesi kararı verilmiş" denilen açıklamada, Halihazırda 25 firma nezdinde inceleme ve denetim süreci devam etmektedir" denildi.