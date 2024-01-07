Türk somonu tüm dünyanın gözdesi

Türkiye'nin somon ihracatı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak, 396 milyon 315 bin 453 dolara ulaştı. Miktar bazındaki ihracat ise 49 bin 196 tondan, 63 bin 161 tona çıktı. Böylece, geçen yıl yapılan Türk somonu ihracatı, önceki yıla oranla miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 9 arttı. Ülkeden geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 45 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldı. Rusya Federasyonu'nu 49 milyon 478 bin 165 dolarla Almanya, 39 milyon 416 bin 716 dolarla da Vietnam takip etti.