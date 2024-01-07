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Haberler Ekonomi Yerli robot ‘Seıt’ 30 ülkeye ihraç ediliyor

Yerli robot ‘Seıt’ 30 ülkeye ihraç ediliyor

HABER MERKEZİ
Yerli robot ‘Seıt’ 30 ülkeye ihraç ediliyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu desteğiyle yerli imkanlarla geliştirilen otonom yük taşıma robotu SEIT, 3 kıtada 30 ülkeye ulaştı. Yük taşıma robotu SEIT, KOSGEB ve TÜBİ- TAK'ın girişimcilere sağladığı çeşitli desteklerden yararlanılarak 2011 yılında faaliyete başlayan Milvus Robotics firmasınca üretildi.

OTOMATİK TESLİMAT YAPIYOR

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı'dan esinlenilerek SEIT adı verilen robot, fabrika ve depo alanlarında kullanılarak 2 tona kadar yük taşıyabiliyor. Bu sayede bir ürün, herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan bir noktadan diğer noktaya otomatik olarak teslim edilebiliyor. SEIT, bugüne kadar 3 kıtada 30 ülkeye ihraç edildi.

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