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Haberler Ekonomi Sandıklı’daki jeotermalli duraklar yüzleri güldürdü

Sandıklı’daki jeotermalli duraklar yüzleri güldürdü

HABER MERKEZİ
Sandıklı’daki jeotermalli duraklar yüzleri güldürdü
TERMAL su kaynakları ile ünlü Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde turizmle birlikte konut ve sera ısıtmasında kullanılan su, şimdi de ilçedeki otobüs duraklarında kullanılmaya başlandı. Dört tarafı kapalı şekilde ve içinde kalorifer peteği bulunan otobüs duraklarını sayesinde vatandaşların kış günlerinde sıcak bir ortamda otobüs beklemesi amaçlanıyor. Belediye tarafından yaptırılan durakların oturaklarının yanı sıra ısınmasını sağlayacak petekler yerleştirildi. Yine engelliler için durakların girişine engelli rampası da yapıldı. Vatandaşlar, "Yapanlardan Allah razı olsun. Sıcacık bir şekilde otobüs bekliyoruz" dedi.
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