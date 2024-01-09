Kadın girişimcilerin mum geliri engellilere

KÜTAHYA'NIN Tavşanlı ilçesinde engelli bireylere yardım amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte engellilerin özel olarak üretilen mumlar satışa sunuldu. Kütahya Sakatlar Derneği'nin öncülüğünde düzenlenen engellilere destek etkinliği, Tavşanlı Ticaret Odası ve Kadın Girişimciler Odası'nın katkılarıyla ilçenin yerel büyük marketlerinin birinin girişinde gerçekleşti.

Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi tarafından organize edilen etkinlikte, engelliler için özel olarak üretilen mumlar satışa sunuldu. Şube Başkanı Hatice Yakar etkinliğin amacını ve derneklerinin çalışmalarını anlatırken, engellilere yönelik spor faaliyetlerinden de bahsetti. Bedensel engelliler için sporun maliyetine dikkat çeken Yakar, malzemelerin ve cihazların pahalı olduğunu vurguladı. Yakar "Kütahya genelinde bedensel engellilere hizmet vermeye çalışıyoruz. Binin üzerinde manuel sandalye dağıtımımız oldu. " dedi.