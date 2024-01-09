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Tarımsal örgütlere derecelendirme dönemi

HABER MERKEZİ
Tarımsal örgütlere derecelendirme dönemi
TARIM ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanarak kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, kooperatifçiliği ve üretici birliklerini teşvik amacıyla derecelendirme dönemi başladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tarımsal amaçlı örgütler todes. tarimorman.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurmaları halinde Bakanlığımız tarafından belirlenen kriterlere göre derecelendirilecek. 60 ve üzeri puan alan kooperatifler, ıslah amaçlı yetiştirici birlikleri ve üretici birlikleri; 'Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Belgesi' almaya hak kazanacaklar, tarımsal teşvik ve desteklemelerde önceliğe sahip olacaklar. Sübvansiyonlu tarımsal kredilerde ilave faiz indiriminden yararlanabilecekler. Tarımsal politikaların oluşturulmasında daha aktif rol alacaklar. Son başvuru tarihi; 31 Mart 2024" denildi.
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