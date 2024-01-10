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Haberler Ekonomi 2023’te 127 bin 720 kişiye ‘vefa’ yardımı

2023’te 127 bin 720 kişiye ‘vefa’ yardımı

HABER MERKEZİ
2023’te 127 bin 720 kişiye ‘vefa’ yardımı
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın pilot proje olarak başlattığı 'Vefa Projesi' büyüyerek tüm Türkiye'de vefa seferberliğine dönüştü. Yaşlıların ihtiyaçlarının giderilmesine hizmet eden programla, ihtiyaç sahibi kadınlar da istihdam ediliyor. Başkan Erdoğan'ın onayıyla Ulusal Programa dönüşerek ülke genelindeki yaşlı ve engellilere iyiliğin büyümesine neden olan programla 2023'te 127 bin 720 vatandaşa 'vefa' götürüldü. Yaşlılara gönüllü evlat olan vefalı eller, yaşlı ve engellilerin evini temizliyor, yemek ihtiyacını karşılıyor, pazar alışverişini yapıyor. Projenin her il ve ilçeye yayılması hedefleniyor.
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