Engelli ve yaşlı aylıkları arttı

ile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 3,2 milyar liralık ocak ayı yaşlı ve engelli aylığını hesaplara aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız" dedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu kapsamda yaklaşık 1,8 milyar liralık yaşlı aylığı ve 1,4 milyar lira tutarında da engelli aylığı olmak üzere 3,2 milyar liralık aylıkları hak sahiplerinin hesaplarına aktardık" dedi. Bakan Göktaş, Ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarında artış olacağını ifade etti.