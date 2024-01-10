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Tarımsal danışmanlığa 144 bin lira destek

HABER MERKEZİ
Tarımsal danışmanlığa 144 bin lira destek
TARIMSAL işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların sorumlulukları, görev ve yetkileri de belli oldu. Buna göre tarımsal danışmanlara tarımsal desteklemeleri takip ederek bunlarla ilgili bilgi vermek, yönlendirmek, teşvik etmek, toprak analizi sonuçlarına göre gübre kullanımı konusunda tarımsal işletmeleri bilgilendirmek, uygulama yapmak ve özendirmek gibi sorumluluklar verildi. Tarımsal yayım ve danışmanlık desteklerine (TYDD) başvuran kişi ve kuruluşlara, ilgili yönergede belirlenen işletme sayısının yüzde 80'inin altına düşmemesi ve hizmet sunması koşuluyla bu y��l bir tarım danışmanı için 144 bin lira ödeme yapılacak.
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