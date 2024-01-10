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Haberler Ekonomi Togg’un ekranından e-Devlet’e 300 bin giriş

Togg’un ekranından e-Devlet’e 300 bin giriş

HABER MERKEZİ
Togg’un ekranından e-Devlet’e 300 bin giriş
TÜRKİYE'NİN otomobili Togg'un ekranından geçen yıl e-Devlet Kapısı'na girişler 300 bine yaklaştı. Togg'un dijital ekranı, sosyal kamerası, yüksek hızlı mobil interneti ve Wi-Fi hot spot özelliğiyle yolculara bilgi ve eğlenceye doğrudan erişim imkanı sağlıyor. Dijital ekranıyla fark oluşturan Togg, Togg, mobilite deneyimini yeniden tanımlayıp, kullanıcıların günlük yaşamlarını kolaylaştırarak keyifli hale getirecek akıllı yaşam çözümleri geliştirdi. Bu çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturarak farkını göstermişti.
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