Ege ihracatının yıldızları

Cumhuriyetin 100. yılında yaptıkları ihracatla Türkiye'ye 42,6 milyar dolar ihracat kazandıran Egeli ihracatçılar ödüllendirildi. Ege İhracatçı Birlikleri, düzenlediği "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"nde 21 kategoride 57 firmaya 61 ödül verdi. Ege İhracatçı Birlikleri olarak 2023 yılında 18,3 milyar dolarlık ihracat yaptıklarını dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Cumhuriyetimizin 100. Yılında ihracatın ihracatın yıldızı olan firmaların bu ihracatın 7 milyar 30 milyon dolarlık büyük dilimini gerçekleştirdiğini dile getirdi. 2023 yılı ihracat performanslarıyla ilgili konuşan Eskinazi, "Tarım sektörlerimiz ihracatlarını yüzde 9'luk artışla 6,7 milyar dolardan 7,3 milyar dolara taşıdılar ve Ege İhracatçı Birliklerimizin ihracatının düşmesini önlediler. İhracatçımıza büyük küçük katkı sağlayan tüm firmalarımızı kahraman olarak görüyor, kendilerini gönülden kutluyoruz" dedi.

İHRACAT ŞAMPİYONU PETKİM

Petkim Petrokimya Holding A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firma ödülünü 2023 yılında tekrar kazanırken, kimya sektöründe de ihracat şampiyonluğunu sürdürdü. Pergamon- Status Dış Ticaret A.Ş. EİB üyeleri arasında en çok ihracat yapan firmalar listesinde de ikinci sıraya adını yazdırmayı başardı.Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında en çok ihracat yapan üçüncü firma ödülünü Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazanırken, firma 2023 yılında 2 milyar 515 milyon dolarlık ihracatla şampiyonluk mutluluğunu bu yılda yaşadı.