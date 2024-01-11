EYT’yi kaçıranlara kademeli emeklilik

Eylül 1999 öncesi sigortalılara yönelik Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, yaş şartı olmadan emeklilik fırsatı sunuyor. Yeni düzenleme ile 3 milyon vatandaşın bu haktan yararlanması öngörülürken, bu sayının 5 milyonu aşması bekleniyor. EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik isteyenler için de yeni bir uygulamayı içeriyor. Kademeli prim sistemiyle birlikte, işe giriş tarihine göre belirlenen yaş şartını karşılayanlar kısmi emeklilik imkanından faydalanabilecek. Ancak, EYT'li olmayan sigortalılar için kademeli yaş şartı bulunuyor ve buradaki yaş şartı işe giriş tarihi ile belirleniyor. Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığı bağlanması, yani emekli olmaları sürecinde hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı, ilk defa sigortalı olunan tarihe göre belirleniyor.

KADEMELİ PRİM SİSTEMİ

Bu kapsamda, kademeli emeklilik isteyenlerin işe giriş tarihine bağlı olarak yaş şartlarını yerine getirmeleri gerekiyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun'da değişiklik yapılmadan önce; kanunda belirtilen prim şartı sağlanması halinde kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıl sigortalılık süresi emeklilik şartları arasındaydı. 8 Eylül 1999 tarihinde kabul edilen 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile birlikte kadınlarda emeklilik yaşı 58, erkeklerde ise bu yaş 60 oldu. Sosyal güvenlik uzmanı Mert Nayır da düzenlemeye ilişkin şu bilgileri paylaştı: "2000-2008 arasında işe girişi olan 6 milyona yakın çalışanımız var. Bu onlar için devreye girecek. Onlar da bu mücadeleye başladılar. EYT'ye verilen hakkın verilmesini bekliyorlar onlar da. 9 Eylül 1999 ile 31 Aralık 1999 arası sigorta girişi olan, kadında 43 yaş, erkekte 45 yaş, aranacak prim gün sayısı 6250 olacak. 2000 yılında veya 30 Aralık 2000'de girişi olan kadında 43, erkekte 45 yaş 6325 yıl aranacak. Sonrasında tabloda her yıla göre bir çalışma olacak. Bu kademeli emeklilik sistemi. Detayları ise belki ilerleyen günlerde göreceğiz."