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Haberler Ekonomi Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

HABER MERKEZİ
Rüzgardan elektrik üretiminde rekor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin 7 Ocak'ta rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştığını ifade etti. Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her geçen gün artan yenilenebilir kurulu gücümüzle yeni rekorlara imza atıyoruz. 7 Ocak 2024'te rüzgarda yüzde 28 ile kayıtlara geçen en yüksek elektrik üretim oranına ulaştık" dedi. Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi 7 Ocak'ta 218 gigawattsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
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