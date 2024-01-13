Ege Üniversitesi’nde piyasa egitimi dersi

Ege Üniversitesi ile NCM Investment Menkul Değerler A.Ş. işbirliğinde gerçekleştirilen "uygulamalı sermaye piyasaları" eğitiminin ilk kuru tamamlandı. İmzalanan protokolle hayata geçirilen ve gençlerin sermaye piyasalarını anlayıp gelecekte yatırımcı olarak piyasa işleyişini daha iyi kavramaları amacıyla İşletme Fakültesi öğrencilerine yönelik 2023-2024 Güz dönemi itibarıyla seçmeli ders olarak verildiği belirtildi. Eğitim kapsamında, piyasa profesyonelleri ve üniversite hocaları tarafından verilen dersler aracılığıyla öğrencilere genel piyasa işleyişi, sektörel kariyer fırsatları, risk yönetimi, teknik ve temel analiz gibi diğer birçok piyasa odaklı ders sunuldu. E.Ü. Öğretim Üyesi Prof Dr. Türker Susmuş, derslerin sorumlu öğretim üyesi olarak bizzat sınıfta bulunarak uygulamacı uzmanların sunumlarıyla öğrenciler arasında köprü kurmayı sağladığını belirtti.