Piyasalar haftayı rekorlarla kapattı

Piyasalar haftayı tüm zamanların en yüksek rakamlarıyla kapattı. BIST 100 endeksi 8 bin puanı geçerek 8 bin 062'ye yükseldi. Dolar 30 lirayı aşarak 30,094 TL'ye yükseldi. EURO psikolojik sınırı geçip 33,033 TL'ye ulaştı. Güne yükselişle başlayan gram altın ise beklendiği gibi gün içerisinde 2 bin lirayı gördü. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 yükselişle 1956 liradan tamamladı.

PETROLDE YÜKSELİŞ

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda dün 79,10 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,41 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,11'lik artışla 79,04 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,73 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, Orta Doğu'da artan gerginliğin etkisiyle yükselişi sürdürüyor.