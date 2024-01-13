Polibak, ihracatın yıldızları arasında

BAKİOĞLU Holding Ambalaj Grubu Şirketlerinden ve Türkiye'nin öncü plastik film üreticilerinden olan Polibak, Ege İhracatçı Birlikleri'nin geleneksel "İhracatın Yıldızları Ödülleri" "Kimya" kategorisinde üçüncülük elde ederek ekonomiye katkı sağlamanın gururunu yaşadı. Yüzde 100 geri dönüştürülebilir film yapılarının geliştirileceği, Avrupa'nın en büyük CPP hat yatırımı başta olmak üzere GES tesisi projeleriyle öncü şirketlerinden olan Polibak, 2024'te devreye girecek 7. BOPP film hattıyla da Avrupa'nın en büyük üç kapasitesinden biri olmayı hedefliyor.