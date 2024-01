3 bin esnaftan 100’ü tarifeli

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nin değiştirilen yeni hali, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu yeni yönetmelikle, 1 Ocak'tan itibaren tüm lokanta, restoran, kafe, bar, pastane gibi yeme içme sektörü kapsamı içindeki işyerlerine fiyat tarifesi asılması zorunluluğu getirilmişti. Bu son gelişme üzerine fiyat tarifesini hazırlatıp bastırdıklarını belirten İzmir Lokantacılar Odası Başkanı Doğan Kılıç, lokantacı esnafını uyardı. Başkan "Fiyat tarifeleri hazır. Şu ana kadar en fazla 100 esnafımız tarife aldı. 3 bin üyemize, bir an önce tarifeyi alıp işyerine asmasını tavsiye ediyorum; yoksa yarın yapılacak bir denetimde ceza yiyip üzülmesinler" diye konuştu.

TARİFESİ OLMAYANA CEZA

Yeni yasal düzenleme ile lokanta, restoran, kafe, pastane gibi yerlerde kapıdan girişte rahatça görülebilecek bir yere fiyat tarifesi asılması, masalarda da görünür bir şekilde fiyat listesinin bulundurulması gerekirken tarife kullanmayan işletmelere 2172 lira para cezası kesiliyor. Oda Başkanı Doğan Kılıç, 3 bin lokantacı esnafına bu yasal zorunluluğu hatırlatarak, tüm esnafın bir an önce fiyat tarifesini alıp işyerine asması gerektiğini söyledi. Başkan Kılıç, cezaların çok ağır olduğuna vurgu yaparak "Yeni çıkan yasayla her lokantacı esnafı, dükkanın girişine fiyat tarifesini asmak zorunda. Ben Oda başkanı olarak o tarifeyi bastırmakla görevliyim. Esnaf arkadaşlara gelin, fiyat tarifelerinizi alın, ceza yemeyin, diyorum. Çünkü yapılacak bir denetimde fiyat tarifesinin olmaması nedeniyle çok ağır ceza yeme riski var. Tezgahtaki yemek başına ceza yazılıyor. Oda olarak esnafımıza tarifeleri zorla vermek gibi bir yetkimiz yok ancak tarifelerin görünür bir yere asılmaması yüzünden o işyerine ceza kesilirse, buna üzülürüz. Bu nedenle 3 bin üyemize, gelin, bir an önce tarifenizi alın, diyorum. Şu ana kadar tarife alan meslektaşlarımızın sayısı 100'ü geçmez. Altı ay geçerli olacak bir fiyat tarifesi hazırladık. Kanun, o tarifenin üstünde yemek satışına izin vermiyor ancak daha düşük fiyata satabilirsin diyor. Müşterinin, yediği yemek için ne kadar ödeyeceğini bilmesi gerektiğini söylüyor. Bu nedenle uyarımızın ciddiye alınmasını rica ediyorum" dedi.