Havada sıfır karbon yerde Togg dönemi

Gaziantep, Erzurum, Ordu Giresun ve Muğla Milas Bodrum Havalimanlarında "İklim Değişikliği Stratejileri Hazırlama Projesi" tamamlandı. Türkiye'de, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında havalimanlarında ve seyrüsefere yardımcı istasyonlarda bugüne kadar devreye alınan 5 adet Güneş Enerji Santrali (GES) ile 3,5 megawat enerji üretim kapasitesine ulaşıldı.

5 ADET GES KURULDU

Ayrıca havalimanlarında hizmet veren araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesi projesi kapsamında, 15 adet TOGG otomobil hizmet ağına dâhil edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından havada sıfır karbon hedeflerinin yakalanması için önemli çalışmalar yürütüldü. DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin, "sürdürülebilir çevre, sürdürülebilir havacılık" anlayışını tüm faaliyetlerinde ilke edinen DHMİ olarak; enerji verimliliği konusunda öncü adımlar atmaya, çevre ve yolcu dostu havalimanlarında bu amaca yönelik projeleri hayata geçirmeye büyük önem verdiklerini anlattı. Havalimanlarında yapılan yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlar, yenilikçi teknolojiler ve akıllı enerji yönetimi uygulamaları ile çevreyi koruyarak enerji maliyetlerini azalttıklarını belirten Keskin, "Havalimanlarında ve seyrüsefere yardımcı istasyonlarda bugüne kadar devreye alınan 5 adet güneş enerji santrali ve hem rüzgâr hem de güneş enerjisinden elektrik üretimi yapabilen 4 adet hibrit üretim santralinin yanında tüm hizmet noktalarında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik yeni projeler de geliştiriyoruz" dedi.