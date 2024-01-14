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Haberler Ekonomi İşçi ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

İşçi ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile memur emeklileri bu ay zamlı maaşlarını alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için üç ihtimalli formüller konuşulurken memur emeklilerinin de zam farkları yatırılacak. Peki emeklilerin zamlı maaşları ne kadar olacak? Kim ne kadar zam alacak? En düşük emekli aylığı ne kadar olacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
İşçi ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

ÜÇ İHTİMALLİ SENARYO
Faruk Erdem'in yazısına göre, yapılan çalışmada üç adım öne çıktı: Birincisi yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışına bir refah payı eklenmesi ile memur emeklilerine eşitlemek, ya da Ocak -temmuz eşitliği sağlayarak 2024 yılında verilecek artışlarda denge kurmak. İkincisi ise çok düşük kalan kök aylıklara seyyanen ya da oransal artış yapılıp iyileştirilmesi ve kademeli bir düzenleme yapılması. Üçüncü adım ise 7.500 TL olarak uygulanan taban maaşın enflasyon oranı ya da refah payı ile birlikte oluşacak yeni zam oranı kadar artırmak. Bu noktada üç adımında birlikte düşünüldüğü ve farklı senaryolar üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Yapılan çalışmalarda üç ihtimalli bir iyileştirmenin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu ihtimallere göre artışlar şu şekilde olabilir:

İşçi ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

BİRİNCİ İHTİMAL
■ KÖK MAAŞ + ORANSAL ZAM + ENFLASYON FARKI (Yüzde 37.57): Burada kök aylıklara düşükten başlamak üzere seyyanen bir artış yapılıp belli bir seviyeye çekilmesi sonra da yüzde 37.57"lik 6 aylık enflasyon artışının eklenmesi söz konusu olacak

İKİNCİ İHTİMAL
■ KÖK MAAŞ +SEYYANENZAM +ENFLASYON FARKI: Bu ihtimalle kök aylıklara seyyanen zam yerine belli bir seviyeye çekecek ve kademeli olacak bir oransal zam yapılması sonra da ortaya çıkan yeni kök maaşa yüzde 37.57'lik enflasyon artışının eklenmesi.

ÜÇÜNCÜ İHTİMAL
■ KÖK MAAŞLARIN (7 BİN 500 OLMASI) + ENFLASYON FARKI :37,57 + REFAH PAYI: Bu ihtimalde ise tüm kök aylıkların şu anda taban maaş olan 7.500 TL'ye yükseltilmesi bunun üzerine yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışı ve belirlenecek refah payı puanın eklenmesi bulunuyor.

İşçi ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için belirlenecek ek iyileştirme ile ilgili çalışmanın yasa olarak Meclis'ten çıkması gerekiyor. Bu yüzden öncelikli olarak belirlenecek olan iyileştirme formülü bir yasa maddesi olarak Meclis'e sunulacak. Burada komisyon aşamasından sonra oylanacak yasa tasarısı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu nedenle yasanın önümüzdeki Salı günü 16 Ocak tarihinde toplanacak Meclis'te görüşülecek ilk konu olması bekleniyor.
Meclis çalışmaya başladığında iyileştirme formülü de netlik kazanacak.

İşçi ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

MAAŞLARA YETİŞİR Mİ?
16 Ocak'ta yasa Meclis'e gelse bile 17'sinde başlayacak olan SSK ve Bağ-Kur emekli maaş ödeme günlerine yetişmesi zor görünüyor. Bu yüzden aynen emekli memurlarda olduğu gibi zamlardan oluşacak farkların ay içinde ya da Şubat ayında belirlenecek bir takvimle emeklilerin hesaplarına yatırılması söz konusu olacak. Burada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Ocak farkları yatırıldıktan sonra Şubat maaşları yeni oranlardan ödenecek ve temmuz ayında maaşlar 6 aylık enflasyona göre yeniden hesaplanacak.

İşçi ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

E-DEVLET'TEKİ ARTIŞ NE ANLAMA GELİYOR?
E-devlet sisteminde Ocak maaşına bakan SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışını görüyorlar. 6 Aylık enflasyon artışı kesinleştiği için bu rakam maaşlara yansıtılmış oldu. Ek iyileştirmelerin yasa ile çıkması gerektiğinden yasa Resmi Gazete'de yayımlanması sonucu maaşlara eklenmesi yapılacak. Bu yüzden şu anda görülen artışlar kesinleşen enflasyon artışları.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ek iyileştirmeyi beklerken memur emeklileri de toplu sözleşme ve enflasyon farkından oluşan artışları henüz hesaplarında göremedi. Memur emeklileri ayın 1'i ile 5'i arasında maaş alıkları için bu farklar maaş günlerine yetişmedi. Ancak memur emeklilerinin yüzde 49.25 oranındaki artıştan kaynaklanan zam farkları bu ay içinde belirlenen bir takvimde hesaplarına yatırılacak. Memurlar ise ayın 15'inde zamlı maaş ve 14 günlük farklarını alabilecek.

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