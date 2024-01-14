İşçi ve memur emeklisinin zamlı maaşı ne kadar olacak?

ÜÇ İHTİMALLİ SENARYO

Faruk Erdem'in yazısına göre, yapılan çalışmada üç adım öne çıktı: Birincisi yüzde 37.57 oranındaki enflasyon artışına bir refah payı eklenmesi ile memur emeklilerine eşitlemek, ya da Ocak -temmuz eşitliği sağlayarak 2024 yılında verilecek artışlarda denge kurmak. İkincisi ise çok düşük kalan kök aylıklara seyyanen ya da oransal artış yapılıp iyileştirilmesi ve kademeli bir düzenleme yapılması. Üçüncü adım ise 7.500 TL olarak uygulanan taban maaşın enflasyon oranı ya da refah payı ile birlikte oluşacak yeni zam oranı kadar artırmak. Bu noktada üç adımında birlikte düşünüldüğü ve farklı senaryolar üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Yapılan çalışmalarda üç ihtimalli bir iyileştirmenin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu ihtimallere göre artışlar şu şekilde olabilir: