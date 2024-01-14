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Haberler Ekonomi Manisa’daki mağazada indirim izdihamı

Manisa’daki mağazada indirim izdihamı

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa’daki mağazada indirim izdihamı
Manisa'da nevresim, yorgan, battaniye, yastık, havlu gibi ihraç fazlası ürünlerin satıldığı mağazada izdiham yaşandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir mağazada yüzlerce çeşit ürün indirimli satışa sunuldu. Vatandaşlar mağazadan alışveriş yapabilmek için soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu. Mağazanın açılmasıyla birlikte vatandaşlar ürünlere akın etti. Kuyrukta ara sıra sıra tartışması çıktı. Mağazada izdiham yaşandı. Firma yetkilileri yaşanan yoğunluktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, bir ay boyunca mağazada indirimli ürünlerin satışının yapılacağını açıkladı.
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