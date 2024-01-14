Mücevher sektöründe ihracat rekoru kırıldı

Mücevher sektörünün ihracatı, geçen yıl 7 milyar 640 milyon 637 bin dolarla rekor kırdı. İl bazında geçen yıl en fazla dış satımı 6 milyar 428 milyon 677 bin dolarla gerçekleştiren İstanbul'u, 1 milyar 42 milyon 309 bin dolarla Çorum takip etti. Alım heyetleri gerçekleştirerek ve yurt dışında düzenlenen fuarlarda boy göstererek pazar çeşitliliğini artıran mücevher sektörü, ihracatını tarihi seviyelere çıkardı. Mücevher sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke 3 milyar 205 milyon 310 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikler (BAE) olurken, 987 milyon 259 bin dolarla ABD ikinci ve 476 milyon 704 bin dolarla İsviçre üçüncü sırada yer aldı. BAE'ye yapılan mücevher satışı 2022 yılına göre yüzde 181 artarak sektörün ihracatının yüzde 42'sini oluşturdu. İsviçre'ye yapılan mücevher ihracatındaki yüzde 187,1'lik artış da dikkati çekti.