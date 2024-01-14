SANKON 50 bin gence istihdam sağlanacak

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON), Türkiye yüzyılında istihdam politikasına destek olmak amacı ile üye şirketleri vasıtasıyla 50 bin gence istihdam sağlayacak. SANKON, Türkiye yüzyılı hedefine katkı sağlamak amacıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda 50 bin gencin istihdamına yönelik çalışmalarına başladığını duyurdu. SANKON Yönetim Kurulu adına yazılı açıklama yapan Genel Sekreter Nazmi Tutal, "İş dünyası olarak, gençlerin istihdamına büyük bir önem veriyoruz. Ülkelerin ekonomik anlamdaki başarı ve güçlerinin en önemli göstergelerinin başında ekonomik büyüme gelmektedir. Ekonomik açıdan büyüyen bir ülkede istihdam edilenlerin sayısında da bir artış olması beklenmektedir. Türkiye yüzyılında hükümetimizin istihdam politikalarına destek olmak amacıyla, üye şirketlerimiz vasıtasıyla, 50 bin gencimize istihdam sağlama kararı alınmıştır" dedi.