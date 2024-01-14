Türk savunma sanayisi “bir taşla 14 kuş” vurdu

Türk savunma sanayisinde bir KOBİ'nin liderlik ettiği entegre güvenlik çözümü, 14 şirkete ihracat fırsatı oluşturdu. Elektro optik görüş ve sınır güvenliği sistemleri, askeri araç elektroniği çözümleri ve döner kanatlı insansız sistemler üreten Asisguard'ın Nijerya'da uygulayacağı Yol Güvenliği Projesi ile savunma sanayisi için birçok ilke imza atıldı. Proje kapsamında Asisguard'ın yanı sıra HAVELSAN, STM, Nurol Makina, Gürbağ Savunma, MILMAST, Radio Teknoloji Hizmetleri, Promec, Mirsan, Makelsan, UNIDEF, Sarsılmaz, Güçbir, Barok Savunma'nın dron, zırhlı kara aracı, silah sistemi, silah kulesi ve çeşitli ekipmanlardan oluşan bir dizi ürünü ihraç edilecek. Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün, Nijerya'ya ihracat serüvenin başlangıcının 2,5-3 yıl önce küresel salgın sürecine kadar uzandığını söyledi. Düzgün, iletişim ve seyahat olanaklarının kısıtlandığı bu dönemi fırsat olarak görüp, kendilerine birkaç hedef ülke seçtiklerini ifade etti.