Türkiye’de 1,2 milyar dolarlık yatırım oldu

ULuslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), 2023 yılı Kasım ayında Türkiye'ye 1 milyar 260 milyon dolar değerinde uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi gerçekleştiğini açıkladı. Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ne göre, geçen yıl yüksek yatırım girişleri ekim ve kasım ayında gerçekleşti. 2023 yılının 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27'lik düşüşle toplamda 9,2 milyar dolar düzeyinde UDY girişi gerçekleşti. Kasımda, UDY girişinin 642 milyon dolarını yatırım sermayesi girişleri, 256 milyon dolarını yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı, 410 milyon dolarını borçlanma araçları oluşturdu. Kasımda gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, toplamda 642 milyon dolarlık bir hacme sahip oldu. Sektörel kompozisyonda 318 milyon dolarlık yatırım (yüzde 50'lik pay) ile finans ve sigorta faaliyetleri öne çıktı.