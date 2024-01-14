Zamanla yarışacaklar

2024 yılı bütçe maratonundan sonra çalışmalarına ara veren TBMM'yi yoğun bir mesai bekliyor. Meclis'in en önemli gündem maddesini çalışanlar ile e mekliler oluşturacak. Ek zammın bu ay içinde hızla yasalaştırılması ve emekli aylıklarına yansıtılması hedefleniyor. TBMM'nin yaklaşık 3 haftalık tatili sona erecek ve Genel Kurul 16 Ocak Salı günü mesaiye başlayacak. Önümüzdeki hafta RTÜK'te boşalan bir üyelik için seçim yapılması bekleniyor. Genel Kurul'daki gündem maddelerinden biri de Somali tezkeresi olacak. Cumhurbaşkanlığının, "Aden Körfezi, Somali kara suları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerindeki deniz korsanları ile mücadele eden TSK'nın görev süresini" uzatacak tezkeresinin de ele alınması bekleniyor.

TEKLİFE EKLENECEK

AK Parti, asgari üretin 17 bin liraya çıkartılması nedeniyle yapılması gereken düzenlemeleri içeren bir yasa teklifi hazırlıyor. 6-8 maddeden oluşacak teklif kapsamında işveren desteğinin 700 liraya yükseltilmesi, kısa çalışma ödeneği gibi konular da yer alacak. Bakanlıklardan gelen isteklere göre teklife bazı eklemelerin de yapılması gündemde. AK Parti, teklifi önümüzdeki hafta TBMM Başkanlığı'na sunmayı hedefliyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de, SSK ve Bağ- Kur emeklileri aylıklarına yapılacak ilave artış masaya yatırılacak. Ayrıca 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının ne kadar yükseltileceğinin de ele alınıp netleştirilmesi bekleniyor. Emekliler ile ilgili düzenlemenin yasa ile yapılması gerekiyor. Bu nedenle Kabine'nin kararı doğrultusunda AK Parti hazırladığı teklife emeklilerle ilgili maddeleri de ekleyecek. Kısa sürede teklif yasalaştırılıp ek zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak.